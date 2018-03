LuginslandZahlreiche Polizeifahrzeuge, die mit Blaulicht vor einer Kindertagesstätte in Luginsland stehen, Absperrbänder und etliche Spurensicherer, die in weißen Schutzanzügen in das Gebäude gehen, verheißen eigentlich nichts Gutes. Als wenig später auch noch ein Rechtsmediziner vor Ort eintrifft, um eine Leiche zu untersuchen, bestehen keine Zweifel mehr: In der Lotharstraße wurde ein grausames Verbrechen verübt – die Erzieherin Daniela Wildmann wurde erstochen.

Eine schreckliche Tat, und dennoch brauchen sich die Nachbarn nicht zu sorgen. Es handelt sich nicht um ein echtes Tötungsdelikt, sondern um Dreharbeiten der ZDF-Krimireihe „Soko