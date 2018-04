RohrackerSpätestens wenn Musik und Kinderstimmen auf dem Kelterplatz in Rohracker erklingen, wissen die Bürgerinnen und Bürger aus Hedelfingen und Rohracker, dass es der letzte Freitag vor dem 1. Mai ist. Traditionell wird die wärmere Jahreszeit mit einem bunten Maifest in oder vor der Kelter in der Tiefenbachstraße begrüßt. Am Freitag, 27. April, lädt der Gewerbe- und Handelsverein Hedelfingen-Rohracker wieder zur Hocketse ein. Zwar wie in den Vorjahren bereits auch ohne Baum, aber mit viel Musik, Gemütlichkeit und Leckerbissen.

Die Sonnenstrahlen der vergangenen Tage kündigen es bereits an. Der Frühling und der Frühsommer laden mit ihren