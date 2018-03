UntertürkheimUntertürkheim hat ein knappes Dutzend Sportvereine, jetzt kommt eine weitere Sportart hinzu, die eigentlich am Meer angesiedelt ist: Surfen. In der Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Untertürkheimer Vereine stellte sich der im Januar gegründete Verein „Neckarwelle“ vor. „Wir wollen auf dem Neckarkanal auf Höhe des Inselbads eine Surfwelle installieren. Surffans können dort auf dem Wasser reiten. In München ist dies eine Attraktion nicht nur für Surfer, viele Hundert Besucher schauen dem Treiben auf dem Wasser zu“, erzählte der Vereinsvorsitzende Volker Sellmeier. Die Idee sei 2015 unter Facebook-Freunden geboren worden und habe dann