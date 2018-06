Lindenschulviertel

Am weitesten fortgeschritten sind die Pläne für die Neugestaltung des Lindenschulviertels. Im Rahmen des Masterplans Untertürkheim diskutierten Bürger bereits, wie der Bereich an der bisherigen Anlegestelle für Neckarschiffe einladender gestaltet werden kann. Die Wünsche der jungen wie erwachseneren Bürger mündeten in einem Umgestaltungsvorschlag eines Planungsbüros, den die Gemeinderäte akzeptierten. Der Bereich rund um die Anlegestelle soll deutlich mehr Aufenthaltsqualität erhalten. Der Uferhang wird Liege- und Sitzmöglichkeiten bieten. Die Straße Zum Ölhafen wird zurückgebaut, der heutige Quartiersplatz besser ins Gesamtensemble