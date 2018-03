(ale) - Was Sohn Reiner Bubeck als Vorstand der Weingärtnergenossenschaft Obertürkheim (WG) 2004 mit der Fusion mit Untertürkheim zur Weinmanufaktur Untertürkheim beschloss, haben Robert und Hilde Bubeck bereits vor 60 Jahren vorgemacht. Gestern feierte das Paar seine Diamantene Hochzeit in Obertürkheim. Denn eigentlich stammt Hilde Bubeck aus Untertürkheim. Die entscheidende Rolle, wie auch im gesamten Leben der Familie, spielte der Weinbau. Denn Robert Bubeck gründete 1953 nach seiner vierjährigen Kriegsgefangenschaft in Russland die Landjugend. Mit dabei war auch die junge Hilde Gaßmann aus Untertürkheim. „Jeden Samstag haben wir uns