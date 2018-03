Anzeige

Von Mathias Kuhn





Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat sich freiwillig verpflichtet, die Zahl der kostenlosen Plastiktüten sukzessive zu verringern. Ab 1. April sollen Kunden für Einwegplastiktüten zahlen. Ausgenommen sind extrem dünne Tüten, die für Lebensmittel genutzt werden. „Bereits heute bieten viele Handelsbetriebe pfiffige Alternativen“, sagt Sabine Hagmann, die Hauptgeschäftsführerin der Handelsverbands Württemberg.

Es könnte schon sein, dass mancher Verbraucher, sich am 1. April in den April geschickt fühlt. Dann nämlich, wenn er für die Plastiktüte, die er bislang unentgeltlich mit seinem Einkauf in die Hand gedrückt bekam, einen Obolus bezahlen soll. Die EU will gegen die Plastikberge auf den Mülldeponien und in den Weltmeeren vorgehen. Eine EU-Richtlinie sieht vor, dass der Pro-Kopf-Verbrauch von Kunststofftüten in den Mitgliedstaaten bis 2019 auf 90 Tüten und bis 2025 auf 40 reduziert werden muss. Deutschland liegt laut HDE aktuell bei jährlich 71 Tüten je Einwohner und Jahr. Damit rangiert Deutschland zwar bereits unter dem Wert der EU-Richtlinie für 2019. „Aber wir wollen weiterhin ein Vorbild für Nachhaltigkeit sein“, sagt Hagmann. Bereits heute werden laut HDE rund 60 Prozent der Tüten im Handel nur gegen ein Entgelt abgegeben. Die Zahl soll auf 80 Prozent gesteigert werden. Gleichzeitig weichen viele Betriebe auf Alternativen aus.

Die Untertürkheimer Buchhandlung Roth bietet neben der Plastik- auch Papiertüten an. „Bei trockenem Wetter werden sie von den Kundinnen und Kunden gerne genommen“, sagt Dagmar Roth. Vielleicht liegt dies auch daran, dass die Papiertüte mit ihrer ansprechenden Aufmachung auch darauf hinweist, dass man sie Zuhause zusätzlich als Papier-Abfalltüte nutzen könne.

Einen anderen, pfiffigen Weg gehen einige große Einzelhandelsunternehmen. Statt der üblichen Plastiktüten, die daheim meist achtlos herumliegen, lassen sie hochwertige, oft auch dickwandige Tüten mit entsprechendem „Outfit“ herstellen, die sie dann für einen Euro oder mehr verkaufen. „Diese Tasche aus Plastik ist so aufgemacht, dass der Kunde sie als schmucken Freizeitbeutel auch ins Freibad mitnehmen kann“, sagt Hagmann. Ein Unternehmen kombiniere den Verkauf der Spezialtaschen mit einem sozialen Zweck.

Auch die Einzelhandelsgeschäfte in den Oberen Neckarvororten machen sich über die Verwendung von Einwegplastiktüten Gedanken. „Wir sind gerade dabei, uns zu überlegen, wie wir dieser Verpflichtung nachkommen können“, sagt Eberhard Bauer vom Untertürkheimer Modehaus Zaiss.

Andrea Böckle von der Apotheke „Alte Mühle“ in Obertürkheim hat heute bereits zwei Varianten von Tüten griffbereit: Plastik- und Papiertüten. Sie und ihre Mitarbeiterinnen bitten bevorzugt Papiertüten an, aber „wir merken auch, dass viele Kundinnen und Kunden sich der Problematik der Plastikberge nicht bewusst sind“, so Böckle.

Max Häfele von der Metzgerei Häfele weiß um die Auswirkungen. „Deswegen sind wir seit Monaten dabei, Stück für Stück umzustellen.“ Die Zeit, in der warmes Vesper in Aluminiumpapier eingewickelt wurde, gehöre in seinen Metzgereifilialen bald der Vergangenheit an. „Und wir haben bereits Papier- statt Plastiktüten getestet. Aber die Kunden und wir tun uns aus hygienischen Gründen schwer.“ Vermutlich komme eine sogenannte vollkompostierbare Tüte in Einsatz. Von der hält wiederum Sabine Holzäpfel von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg wenig. „Unter natürlichen Bedingungen werden sie meist nur sehr schlecht abgebaut.“ Den Abfallwirtschaftsunternehmen bereiten die Tüten im Grünmüll Probleme. „Verbraucher können sich entscheiden. Entweder nehmen sie einen eigenen Korb oder Tasche zum Einkaufen mit, oder sie kaufen eine Plastiktüte gegen eine Gebühr.“

Schnell weggeworfen Und kaum recycelt: Fakten zur Plastiktüte

Belastung: Deutschland gehört neben Italien, Spanien und Großbritannien zu den Spitzenreitern beim Plastiktütenverbrauch. Meist werden sie aus Rohöl gefertigt. Die CO2-Emissionen des Weltverbrauchs von jährlich einer Billion Stück werden auf 31 Millionen Tonnen geschätzt.

Entsorgung: In Europa wird weniger als jede zehnte Plastiktüte recycelt. Laut Deutscher Umwelthilfe (DUH) entsprechen die in der EU pro Jahr in Deponien entsorgten Tüten der Stromproduktion von 1,6 Atomkraftwerken.

Alternativen: Biologisch abbaubare Plastiktüten sind laut DUH keine umweltfreundliche Alternative. Im Gegenteil, die Ökobilanz der abbaubaren Tüten ist besonders schlecht. Auch Papiertüten sind nicht generell besser. Um umweltfreundlicher als eine Plastiktüte aus Polyethylen-Neugranulat zu sein, muss ein Baumwollbeutel laut DUH zwischen 25 und 32 Mal verwendet werden. Eine Mehrwegtasche aus Polypropylen schafft das nach drei Nutzungen. Viele Mehrwegtragetaschen aus Kunststoff werden zudem aus recyceltem Material hergestellt. Eine weitere Alternative sind die faltbaren Taschen aus Polyester: Sie sind extrem klein und leicht.