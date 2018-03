UntertürkheimZu einem Frühjahrsempfang in frostigen Zeiten hatten die drei SPD-Ortsvereine der Oberen Neckarvororte am Donnerstagabend in die Weinmanufaktur Untertürkheim eingeladen. Kühl war die Stimmung unter den rund 80 Gästen darunter Bezirksvorsteher und Bezirksbeiräte verschiedener Parteien – dennoch nicht. Obwohl das Thema des Gastredners Peter Simon die Anwesenden durchaus schaudern ließ. Der Europaparlamentarier referierte darüber, warum ein starkes Europa gegen Nationalismus und Populismus wichtiger denn je sei. Im Schnelldurchlauf skizzierte er die Krisenherde dieser Welt – und warum Deutschland die Zustände dort nicht egal sein könnten.