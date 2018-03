(mk) - Königlichen Besuch bekommen seit Samstag rund 300 Haushalte im Stadtbezirk. Rund 20 Jugendliche der katholischen Kirchengemeinde schlüpfen ins Gewand der Weisen aus dem Morgenland und tragen einen goldenen Stern durch die Straßen. Sie bringen den traditionellen Segen *20 - C+M+B - 16* an Türrahmen an, erfreuen die Bewohner mit Liedern und sammeln Spenden für Kinder in Not - beispielsweise für Projekte in Bolivien.

„Wir kommen daher aus dem Morgenland, wir kommen geführt von Gottes Hand. Wir wünschen Euch ein fröhliches Jahr, Kaspar, Melchior und Baltasar.“ Wer die Sternsinger vom vergangenen Jahr nicht kannte, dem stellten