(mk) - Am Montag stellte Kultusminister Andreas Stoch 87 neue Standorte für Gemeinschaftsschulen vor. In einem Schreiben an den frisch ernannten Minister teilt die Arbeitsgemeinschaft der Realschulrektoren die Wünsche der Lehrer und Rektoren von 350 Realschulen mit. „Wir erwarten ein klares Bekenntnis zur Realschule als Regelschulart“, sagt Kurt Pilsner, der Leiter der Lindenrealschule und Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft.

Die Erleichterung über den Amtsantritt des neuen Ministers verbirgt Pilsner im Schreiben der Arbeitsgemeinschaft keineswegs. „Es freut uns, dass mit ihrem Amtsantritt die Chance einer Konsolidierung für die