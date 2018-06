(ale) - In die Debatte um die Ansiedlung eines Aldi-Markts auf dem Postgelände im Ortskern von Untertürheim hat der stellvertretende sachkundige Einwohner für Migration und Integration, Georgios Dagakis, im Bezirksbeirat nun klar Stellung für den Neubau bezogen: Viele Bürger wünschten sich den Discounter für die Nahversorgung.

In einer Erklärung machte Dagakis in der vergangenen Sitzung des Bezirksbeirats Untertürkheim die Sicht vieler Menschen deutlich: „Für einen lebendigen Stadtteil benötigen wir eine Filiale von Aldi.“ Seit mehr als 40 Jahren lebt der offiziell bestellte sachkundige Einwohner bereits in Untertürkheim. „Damals