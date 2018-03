(mk) - Eine hohe Rauchwolke stand am Donnerstagabend über dem Hafengebiet. Auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma am Westkai stand ein Berg mit Baustellenabfällen in Flammen (wir berichteten). 60 Feuerwehrmänner bekämpften den Brand. Der Schaden wird auf 10 000 Euro geschätzt. Der Neckar wurde durch das Löschwasser nicht verunreinigt.

Rauchschwaden lagen am Donnerstagabend über dem Neckartal. Anwohner in Hedelfingen nahmen Rauchgeruch wahr. Zwölf Feuerwehr-, mehrere Polizei- und Rettungsfahrzeuge zur Absicherung der Feuerwehrmänner standen mit Blaulicht am Westkai. Ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Brandherd und das