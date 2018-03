(mk) - Jürgen Hummel, dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Rotenberg, sträubten sich am Wochenende die Nackenhaare. Auf der Stettener Straße stand der Verkehr. „Für Rettungsfahrzeuge hätte es kein Durchkommen gegeben.“ Verursacht wurde das Chaos auch durch Autos, die verbotswidrig auf der Zufahrt zur Egelseer Heide parken.

Der Goldene Oktober lockte am Wochenende wieder Tausende Besucher auf den Württemberg und die Egelseer Heide. Noch einmal bei spätsommerlichen Temperaturen grillen, ein bisschen in den Weinbergen spazieren, die Grabkapelle besuchen oder auf der Egelseer Heide Drachen steigen lassen. Sowohl am Samstag