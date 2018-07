(ale) - Vom bestehenden Gebäude der Kindertagesstätte in der Sattelstraße stehen nur noch die Wände und das Dach. Für 2,533 Millionen Euro wird die Einrichtung saniert und erweitert, erhält einen zweistöckigen Anbau. Die Maßnahme liegt voll im Zeitplan. Ab Juli 2015 sollen durch die Erweiterung 22 neue Betreuungsplätze geschaffen werden.

Während die Kinder in ihrem Ausweichquartier auf dem Wallmerspielplatz den Sonnenschein genießen, wird in ihrem eigentlichen Zuhause in der Sattelstraße 73 kräftig gearbeitet. Die Fortschritte sind nicht zu übersehen: Von dem bestehenden Gebäude steht nur noch das Gerippe. Die Fenster und Türen