(mk) - Ein Hauch von Wehmut gepaart mit Anteilnahme an der Enttäuschung wehte in der Bezirksbeiratssitzung durch den Keltersaal. Nach 15 erfolgreichen Jahren als Ortsobmann für die Landwirtschaft im Bezirksbeirat gab Walter Kießling sein Amt auf. Für die Wangener Höhe, die Erwerbs- und Freizeitbauern sowie die Natur hat er viel erreicht. Aus Frust, dass sich in den vergangenen Jahren nichts mehr bewegt, tritt er nun vom Amt zurück.

Seit 2002 vertritt Walter Kießling im Bezirksbeirat die Belange der Landwirtschaft - mit großem Engagement. Ruhig und sachlich stellte sich der Wangener in seinen Redebeiträgen auf die Seite der Erwerbs-