Junge Helfer in der Not

Wangen Pausenengel und Schulsanitäter in der Wilhelmsschule ernannt

Wenn ein Mitschüler in Not Hilfe benötigt, sind sie zur Stelle: die Pausenengel und Schulsanitäter der Wilhelmsschule. Jetzt wurden 33 neue Ehrenamtliche in den Dienst berufen.