Das Aus für den Netto-Markt im Untertürkheimer Wohngebiet Wallmer scheint besiegelt: Der Investor hält an seinen Plänen fest, das auf dem Grundstück in der Biklenstraße bestehende Gebäude abzureißen und an seiner Stelle ein Mehrfamilienhaus mit 27 Wohnungen zu errichten. Wie eine Sprecherin der Zuhause Immobilien Handelsgesellschaft mitteilt, sei „kein Discounter geplant und gewünscht“, da Einschränkungen der Wohnqualität durch den Betrieb eines solchen Marktes – wie etwa die Anlieferung in den Morgenstunden und der Verkehr durch parkende Autos – einhergehen würden. „Dies spricht gegen die Änderungen unseres Vorhabens.“ Der Bezirksbeirat Untertürkheim