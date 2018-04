Untertürkheim Untertürkheim hat ein markantes Gebäude weniger: Das historische Kindergarten-Gebäude in der Ötztaler Straße, im Volksmund Storchennest genannt, ist dem Erdboden gleichgemacht worden. Im Garten, in dem bis vor drei Monaten noch Kinder herumtollten, türmen sich jetzt die Überreste des Storchennests. Neben der Nebelhornschule klafft im Stadtbild eine Lücke. Die Storchennest-Kinder haben seit Jahresbeginn ein paar Meter weiter ihr neues Domizil bezogen. Sie sind interimsweise im „Schlössle“ in der Ötztaler Straße 23 untergebracht.

Ursprünglich sollten das aus dem Jahr 1850 stammende Hauptgebäude