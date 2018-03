HedelfingenDas Ja-Wort gaben sich Ilse und Karl Friedrich Mammoser als geborene Cannstatter natürlich in der Stadtkirche. Die Hochzeit feierten sie selbstverständlich im Kursaal. „Während der Trauung in der beschädigten Kirche war es kalt, und fürs Fest mussten die Hochzeitsgäste eigene Fleischmärkle, Äpfel aus dem Garten und sonstige Vorräte mitbringen. So war das eben, wenn man vor der Währungsreform geheiratet hat“, erzählt Ilse Mammoser. Seitdem sind 70 Jahre vergangen.

Letzte Woche feierten sie das seltene Fest der Gnadenhochzeit. „Wir haben eben früh geheiratet“, sagt Karl Friedrich Mammoser schmunzelnd. Acht Tage nach seiner