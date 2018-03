Rotenberg Stammgäste der Grabkapelle rüttelten gestern verwundert an der Eingangstür der Grabkapelle: Der 1. März war bislang der Stichtag, an dem das Monument der Liebe aus dem Winterschlaf erwachte und seine Türen öffnete – oft bei Schnee und Eis. Die Besuchersaison dauert seit Jahrzehnten von 1. März bis Ende Oktober. Jetzt passen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg zum ersten Mal die Öffnungszeiten der Wettersituation an: Die Besuchersaison wird erst an Ostern beginnen, dafür ist das Mausoleum bis in den Advent zugänglich. „Der Vorfrühling auf dem Württemberg ist oft sehr kalt, da wagt sich kaum jemand hoch zur Grabkapelle“,