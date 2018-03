Goldmedaille für Kunstturnerinnen

UNTERTüRKHEIM: Wirtemberg-Gymnasium siegt im Bundesfinale für Jugend trainiert für Olympia

(mk) - Deutschlands beste Kunstturnriege der Unterstufenschülerinnen kommt aus Untertürkheim. Die Sportlerinnen des Wirtemberg-Gymnasiums haben im Bundesfinale für „Jugend trainiert für Olympia“ den ersten Platz erobert. Stolz brachten Ronja Hess, Mara Neher, Nora Heufeld, Carina Kröll und Tabea Alt den Goldenen Bären mit nach Stuttgart.Der Siegerinnenjubel ist verhallt, der Schulalltag hat die fünf jungen Damen wieder. Vor dem Interview mit dem Redakteur mussten vier Fünftklässlerinnen ein Diktat bestehen. Wenige Tage zuvor durften sie sich auf einem anderen Feld möglichst wenige Fehler erlauben. In Berlin standen die Kunstturnerinnen im Bundesfinale für „Jugend trainiert für Olympia“. Im Vorfeld hatte sich das Quintett zunächst innerhalb des Regierungsbezirks und dann innerhalb Baden-Württemberg gegen starke Konkurrenz durchgesetzt und repräsentierten nun das Land in Berlin. Eine spannende Herausforderung selbst für Elitesportlerinnen, die Wettkämpfe gewohnt sind. „Mit dem ICE sind wir nach Berlin gefahren und dann gegen die Mädchen aus allen anderen Bundesländern angetreten“, erzählt Ronja Hess. Die Sechstklässlerin ging vergangenes Jahr als Einzige bereits in Berlin an den Start, für die vier Fünftklässlerinnen war die „Schüler-Olympiade“ Neuland. Umso überraschter waren auch Begleitlehrerin Dana Nolte und Landestrainer Robert Mai über den Erfolg. Ein geänderter Wettkampfmodus schrieb vor, dass die Turnerinnen ihr Können nicht nur an den klassischen Geräten wie Sprung, Schwebebalken oder Boden vorführen müssen. „Wir mussten auch an Stangen klettern, aus dem Stand weit springen und eine Kür im Synchronturnen zeigen“, erzählt Tabea Alt. In diesen Sonderdisziplinen befürchteten die Betreuer deutliche Schwächen gegenüber den Konkurrentinnen, die die noch jungen Untertürkheimerinnen teilweise um Längen überragten. Doch die Schwäbinnen bewiesen auch hier Stärke, was zum sensationellen Triumph führte. Nach komplizierten Berechnungen stand fest: Die Goldmedaille ging ans Wirtemberg-Gymnasium Stuttgart. „Noch in der Turnhalle war die erste Siegerehrung, die Goldmedaillen und die Siegertrophäe bekamen wir aber erst am kommenden Abend im Rahmen der festlichen Abschlussveranstaltung überreicht“, erinnert sich Mara Neher mit leuchtenden Augen. Alle Erst- bis Drittplatzierten der unterschiedlichsten Jugend-trainiert-für-Olympia-Diszipilinen wurden vor großem Publikum in der Max-Schmeling-Halle geehrt und gefeiert. „Mit der Nationalhymne zu Beginn der Veranstaltung“, erzählt Carinna Kröll. Danach bekamen die Mädchen ihre Goldmedaillen um den Hals gehängt und den Goldenen Bären feierlich überreicht. Es ist bereits der zweite Goldene Bär für das Wirtemberg-Gymnasium. Die fünf Turnerinnen treten nämlich in die Fußstapfen der Weltklasseturnerinnen Kim Bui und Marie-Sophie Hindermann, die auch bereits fürs Wiggy turnten.