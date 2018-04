UntertürkheimDie Zahlen sind alarmierend: Laut Statistischem Bundesamt sterben bei Unfällen im Haushalt jedes Jahr rund 8300 Menschen in Deutschland. Das bedeutet: Mehr Menschen verlieren bei den täglichen Arbeiten in den eigenen vier Wänden ihr Leben als auf der Straße. Meist aus Leichtsinn. Denn viele Gefahrenquellen sind zu vermeiden – auch beim Frühjahrsputz.

Die ersten wärmeren Frühjahrstage wecken in vielen den Drang, das eigene Heim auf Vordermann zu bringen. Die Sonnenstrahlen bringen‘s ans Tageslicht: Schlieren am Fenster, Spinnweben an der Decke, Blütenstaub und seit vergangener Woche Sahara-Sand im Bücherregal oder auf