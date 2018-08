(mk) - Sie ist vielleicht die am meisten unterschätzte Verbindung im Untertürkheimer Ortskern: die Beutelsbacher Straße am Bezirksrathaus. Viele Autos nutzen die Einbahnstraße, für Fußgänger ist sie der direkte Weg in die Weinberge. Deswegen schlagen Anwohner einen Fußgängerüberweg an der Ecke zur Strümpfelbacher Straße sowie einen Poller gegen die Kreuzungsparker vor.

Natürlich kennen die Autofahrer die viel befahrene Großglockner- und die Strümpfelbacher Straße als wichtige Durchgangsverbindungen. Die die beiden Straßen verbindende Beutelsbacher Straße fällt dagegen kaum auf. Dabei hat das kurze Stück unterhalb des neuen