RotenbergAm Sonntag, 26. August, kommt die Deutschlandtour nach Stuttgart. In der Landeshauptstadt findet das Finale des viertägigen Etappenrennens statt. Der letzte Abschnitt führt von Lorsch nach Stuttgart. Parallel zu den Profis treten die „Jedermänner“ in die Pedale. Sie starten am Vormittag in der Stuttgarter Stadtmitte und haben zwei Touren zur Auswahl stehen: die kleinere „Weinbergrunde“ mit 57,5 Kilometern Länge und die „Runde durch die Region Stuttgart“ mit 117,5 Kilometern. Bis Obertürkheim verlaufen beide auf der gleichen Straße, dann biegt die Weinbergrunde über Rotenberg ins Remstal ab. Die längere Route führt neckar­aufwärts in den Kreis Göppingen, auf den Schurwald und ins Remstal. Von Remseck aus verlaufen die große wie die kleine Runde des Jedermannrennens auf der Strecke, über die wenig später die Profis nach Stuttgart flitzen werden. Eine reizvolle Gelegenheit, die Radler vom Straßenrand aus anzufeuern. Wer ganz nah dran sein möchte, kann sogar als Streckenposten mitmachen und sich ein Taschengeld verdienen. Streckenkoordinator Albert Bosler sucht noch Helferinnen und Helfer. In manchen Gemeinden sind alle Dienste abgedeckt, in Obertürkheim und Rotenberg gibt es noch Lücken. Dabei sei der Job sehr attraktiv, findet Bosler: „Die Helfer sind mittendrin in der einzigartigen Rennatmosphäre. Sie leisten einen aktiven Beitrag zum Rennen und verdienen auch noch etwas.“ Die Aufgabe der Streckenposten ist, die Rennstrecke von Verkehrsteilnehmern, Passanten und Zuschauern freizuhalten und die Sperrmaßnahmen zu überwachen. Der Einsatz dauert rund zweieinhalb Stunden und wird mit einer Aufwandsentschädigung von zehn Euro pro Stunde honoriert; das Mindestalter liegt bei 18 Jahren. mk

Anmeldung: Albert Bosler, Roßwälder Straße 40, 73274 Notzingen, Telefon 07021 2789 oder 0174 3073323. Alle Informationen gibt’s unter www.deutschlandtour.com/de/jedermanntour.