(jps) - Eisige Temperaturen und Schneefall haben in den letzten Wochen mögliche Frühlingsgefühle bereits im Keim erstickt. Auch bei den Gärtnereien ist die Stimmung nicht gerade rosig, drohen doch aufgrund des langen Winters Umsatzeinbußen durch gestiegene Heizkosten und einen schleppenden Verkauf.

In den Gärtnereien ist man nicht gerade begeistert von der derzeitigen Wetterlage. Der lange Winter hielt viele Kunden zuletzt vom Einkauf in den Blumenläden ab. Bei Minusgraden will sich die Lust auf Frühlingsblumen nicht so recht einstellen. Und das kurz vor dem wichtigen Ostergeschäft. Für die Gärtnereien durchaus ein Problem. Da