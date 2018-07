(mk) - 234 Besucher erlebten am Donnerstagabend eine Premiere: die erste Vertreterversammlung der Volksbank am Württemberg. Armin Hornung präsentierte ein „befriedigendes Geschäftsergebnis 2016“, wobei die Fusionskosten das Ergebnis belasteten. Der Ertrag ging in dem durch den Zusammenschluss geprägten Jahr um 25 Prozent zurück. Der Ertrag von 12,5 Millionen Euro ermöglicht dennoch eine Dividende von sieben Prozent. „Wir haben erfolgreiche Schritte auf dem Weg zu einer gemeinsamen Bank zurückgelegt“, sagt Hornung.

Größeres Unternehmen, neuer Name und zumindest für die ehemaligen Vertreter der Untertürkheimer Volksbank auch ein