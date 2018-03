WangenZum zweiten Mal innerhalb einer Woche befassten sich Wangens Bezirksbeiräte mit der geplanten Erweiterung des Betriebshofs der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) in der Gingener Straße. Technik-Bürgermeister Dirk Thürnau versuchte, den Politikern und Anwohnern im voll besetzten Eberhard-Ludwig-Saal die Zwänge der Stadt verständlich zu machen: Mehrere Gebäude auf dem traditionsreichen Betriebshof in der Türlenstraße sind nicht mehr nutzbar. Mitarbeiter müssen sich in Containern umziehen. Mit Einführung der flächendeckenden Biotonne stockt die AWS zudem die Zahl der Mitarbeiter auf 193 und die der Fahrzeuge auf 60 auf. Diese müssen untergebracht