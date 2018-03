Lederberg/HeumadenStadtplaner Andreas Hemmerich räumt Stück für Stück die Hindernisse für den künftigen Messe- beziehungsweise Flughafenbus zur Seite. Die Stadtbezirke zwischen Obertürkheim und Plieningen, durch die Buslinie 65 fährt, haben einen gemeinsamen Wunsch: die Verlängerung der Buslinie 65 über die jetzige Endhaltestelle an der Garbe in Plieningen bis zur Landesmesse und dem Flughafen. In einer Probephase konnten die Fahrgäste an der Endhaltestelle Garbe in die Messelinie 79 umsteigen. Die Fahrgastzahlen waren unbefriedigend. Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) führten den Probebetrieb nicht fort. Für die Bezirksbeiräte liegt der