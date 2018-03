Die Stadt plant zehn weitere Standorte für Flüchtlingsunterkünfte in Stuttgart. Bis Ende 2016 sollen in den Systembauten mehr als 2000 Plätze geschaffen werden. Unter anderem sollen Flüchtlingsunterkünfte an der Quellenstraße in Bad Cannstatt, am Sturmvogelweg in Neugereut und erstmals an der Württembergstraße in Untertürkheim entstehen. „Es ist ein absoluter Kraftakt“, erklärt Erster Bürgermeister Michael Föll - auch in finanzieller Hinsicht. Die Stadt investiert in die neuen Standorte 50 Millionen Euro.

Der Strom der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, reißt nicht ab. Das hat