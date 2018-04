LuginslandDie Filiale der Volksbank am Württemberg in Luginsland schließt zum 1. Juli des Jahres. Offiziell werden die Mitglieder darüber in der Vertreterversammlung am 3. Mai informiert. Doch schon jetzt macht die Nachricht im Stadtteil die Runde, bereitet den Kunden Sorge. Ihre Angst vor einer drohenden „Servicewüste“ zerstreut das Vorstandsmitglied Volker Mengeringhausen jedoch: „Wir ziehen uns nicht aus der Fläche zurück.“ Der Geldautomat und der Kontoauszugsdrucker würden vor Ort erhalten bleiben, die drei Mitarbeiter stünden künftig in den Filialen Untertürkheim und Fellbach weiterhin zur Verfügung. Diese befänden sich nur gut einen Kilometer