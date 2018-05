Untertürkheim - Gerade haben die Osterferien begonnen, da denken viele Schüler und Studierende bereits an die langen Ferien im August und September. Sommerzeit ist Urlaubszeit, aber auch die Wochen, in denen die angehenden Berufsanfänger zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können: Das Reiseportemonnaie etwas auffrischen und gleichzeitig die Arbeitsluft schnuppern. Für manche ist der Ferienjob auch ein Sprungbrett in den Beruf beziehungsweise in die Ausbildung.

Denn in den Schulferien wollen viele Mitarbeiter der Daimler-Werke die Sonne genießen. Deswegen entlastet der Automobilkonzern die Stammbelegschaft an den deutschen Standorten durch den