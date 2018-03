UntertürkheimAls einer der kältesten überhaupt wird der Februar 2018 vielen Menschen in Erinnerung bleiben. Dabei tut man dem letzten Wintermonat laut den rein statistischen Zahlen aber Unrecht. Mit einer Durchschnittstemperatur von Minus 0,6 Grad Celsius war er zwar deutlich zu kalt – immerhin um 2,5 Grad gegenüber dem langjährigen Mittelwert –, „von einem Rekord sind wir aber weit entfernt“, betont Andreas Pfaffenzeller vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart. Der Februar 2018 schafft es lediglich auf Platz acht der Kälte-Hitliste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in der Landeshauptstadt im Jahr 1951. Der Rekord aus dem Februar 1956 mit Minus 8,8