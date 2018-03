Offenbar zieht es Spaziergänger und Touristen besonders im goldenen Oktober auf den Württemberg. An den vergangenen Wochenenden und mittwochs verzeichnet Verwalterin Doris Grau Rekorde. Am Samstag strömten 300 Besucher ins Mausoleum. Besonders erfreulich: Viele Familien mit Kindern schauen sich in dem für den Nachwuchs faszinierenden Denkmal um. Amalie, die Kapellenmaus macht‘s möglich.

Viele Wanderer, Geschichts- und Kulturfreunde scheinen die Meinung von Michael Hörrmann zu teilen. „Der Blick vom Württemberg ins Stuttgarter Neckartal ist einmalig“, meinte der neue Geschäftsführer der