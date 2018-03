Rotenberg (mk) - Wer Eugen Böhringer vor seinem Haus oder hinterm Lenkrad seines Mercedes sieht, glaubt kaum, dass er heute seinen 85. Geburtstag feiert. In Rennfahrerkreisen ist der Rotenberger noch heute eine Legende. Wo immer der "Eugen" bei einer internationalen Automobil-Rallye an den Start ging, fürchteten ihn seine Konkurrenten als unerbittlichen Gegner. Sie bewunderten seine Kondition und schätzen ihn als fairen Sportsmann. Die Kondition hat er sich bis ins hohe Alter erhalten und als Dauergast im MineralBad in Bad Cannstatt etwas dafür unternommen. Seine Sportkarriere begann eigentlich mit einer Autorenn-Wette am