Rotenberg Die Zeit drängt. An den ersten warmen Frühlingswochenenden wird es die Besucherinnen und Besucher wieder auf die Grabkapelle auf dem Württemberg und vor allem auf die Egelseer Heide locken. Erfahrungsgemäß könnte an den Osterfeiertagen und rund um den 1. Mai wieder ein Verkehrschaos drohen. An rund 25 Sonn- und Feiertagen im Jahr ersticken die Rotenberger im Ausflugsverkehr. „An solch einem Tag können wir unseren Töchtern und Verwandten nur raten, nicht mit dem eigenen Fahrzeug uns zu besuchen“, sagt SPD-Bezirksbeirat Klaus Hecht. Deswegen haben die betroffenen Fachämter der Stadt mit einigen Anwohnerinnen und Anwohnern vergangenes Jahr