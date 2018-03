(ale) - Die Attacken auf Rehe von wildernden Hunden nehmen kein Ende. Nachdem erst Anfang des Monats ein wildernder Rottweiler ein Reh durch die Weinberge an der Grabkapelle gehetzt hat (wir berichteten), so kam es am Freitag erneut zu einem Angriff. Im Gewann Altenberg, in den Rebhängen oberhalb der Augsburger Straße, fand Jagdpächter Roland Hafenrichter ein gerissenes Tier. „Das ist innerhalb von vier Monaten das dritte Reh in diesem Jahr, das von Hunden getötet wird“, ärgert er sich. Das sei sehr viel mehr als noch in früheren Jahren. Den Vorfall hat er bei der Polizei angezeigt. Eine Aufklärung ist aber mehr als schwierig. Vielmehr