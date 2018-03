Anzeige

WangenNach sieben Jahren haben die Wangenerinnen und Wangener wieder Gelegenheit, den Verantwortlichen der Stadtverwaltung Fragen zu Stellung, ihre Sorgen vorzubringen, ihnen die Meinung zu sagen oder sie zu loben. Denn bei aller Kritik, die in den vergangenen Tagen wegen der Erweiterung des AWS-Betriebshofes laut geworden ist, gilt es auch die erfreulichen Entwicklungen nicht zu vergessen: Mit der sanierten und ausgebauten Kelter hat der Stadtbezirk ein Schmuckstück mit einem attraktiven Veranstaltungssaal gewonnnen. Mit dem Alten Rathaus, dem ehemaligen Gasthaus Lamm und weiteren Fachwerkgebäuden bildet die Kelter einen sehenswerten Ortskern. Nach langem Kämpfen wurde das „Lamm“-Gebäude in ein Bürgerhaus umgebaut. Auch am anderen Ende der Inneren Ulmer Straße hat sich Wangen weiter entwickelt. Das einstige Herma-Areal wurde nach dem Weggang der Weltfirma zu keiner Industrieruine, sondern es entstanden moderne Wohnungen. Es sind nicht die einzigen Neubauten. Zudem wurde die Inselsiedlung aufwendig modernisiert. Die steigende Attraktivität spiegelt sich auch in der Einwohnerentwicklung wider: Seit 2010 ist die Bevölkerung um 1018 Personen gewachsen.

Wo mehr Menschen leben, werden die Freiflächen allerdings rarer. „Eine der großen Herausforderungen des Stadtbezirks sind sicherlich die Falschparker“, sagt Bezirksvorsteherin Beate Dietrich. Ob in der Ulmer Straße oder in den reinen Wohnstraßen: Autos stehen oft auf den Gehwegen oder werden in Grünstreifen geparkt. Für Müll- und Rettungsfahrzeuge gibt es häufig kein Durchkommen. Mit Möblierung der Gehwege soll den Verstößen Einhalt geboten werden.

Gegen die Raserei will die Stadtverwaltung mit einem Tempolimit vorgehen. In der Inneren Ulmer Straße gilt bald 30 Kilometer in der Stunde als Pflicht. Ob dies auch einen positiven Einfluss auf den Geräuschpegel haben wird, muss sich erst erweisen. Durch den Autoverkehr auf der Bundesstraße 10, auf der Wasen- und Inselstraße sowie durch die Arbeitsgeräusche im Hafen und durch den Zwischenstopp für Stuttgart 21 werden die Bewohner bereits belästigt.

Als Erholungsgebiet ist den Einwohnern der Wangener Berg geblieben. In das Wandel- und Wegesystem hat die Stadtverwaltung viel investiert. Es wird weiter gepflegt und ausgebaut. Allerdings: Ein sehnlicher Wunsch der Wangener wartet seit Jahrzehnten auf seine Vollendung: der Staibhöhenweg. Auch die illegal erbauten Bauten, die zunehmende Vermüllung sowie die Missachtung des Sonntagsfahrverbots ärgern die Nutzer.

Mehr Schmutz und Abfall finden sich auch im Ort selbst. Ein Patentrezept gegen die Vermüllung gibt es nicht. Die Ehrenamtlichen der Arbeitsgemeinschaft Grünflächen setzen mit gepflegten Rabatten und bunten Pflanzen Farbtupfer dagegen. Überhaupt zeichnen sich die Wangener durch großes Engagement für ihren Ort und ihre Mitbürger aus. Das zeigt sich in der Begegnungsstättenarbeit, im Kampf für das Generationenzentrum Kornhasen und bei der Flüchtlingsarbeit . Wegen des Entwicklungspotenzials wurde Wangen als Pilotstadtbezirk für drei soziale und städtebauliche Projekte ausgewählt.

Am heutigen Montag sind die Wangener zur Einwohnerversammlung in die Turn- und Versammlungshalle, Hedelfinger Straße 9, eingeladen. Die Halle öffnet um 17.30 Uhr. Es wird eine Ausstellung zum Stadtbezirk und zu aktuellen Projekten gezeigt. Um 19 Uhr beginnt dann das Programm. Nach der Ansprache von Oberbürgermeister Fritz Kuhn kann mit ihm und den anwesenden Bürgermeistern diskutiert werden.