Einspruch gegen Alleebäume

Untertürkheim Gartenamt will im Stadtbezirk 55 Bäume pflanzen

Die Stadt will 55 Bäume in Untertürkheim pflanzen. Auch in der Augsburger und Mettinger Straße sollen Alleebäume neu gesetzt werden. Dagegen erhebt sich Widerstand.