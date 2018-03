(red) - Unbekannte sind bereits in der Nacht zum Sonntag in ein Küchen- und Sanitärgeschäft an der Hedelfinger Straße eingebrochen und haben Bargeld, einen Laptop sowie mehrere Ausstellungsstücke aus den Geschäftsräumen gestohlen. Die Täter brachen zwischen 23 und 6 Uhr den Schließzylinder der Eingangstüre ab und gelangten so in den Ausstellungsraum. Dort stahlen sie mehrere ausgestellte Armaturen und durchsuchten anschließend weitere Geschäftsräume. Neben einem Laptop wurde eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld gestohlen.

Hinweise nehmen die Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter Telefon 8990-3500