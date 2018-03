(mk) - Brillen im Wert von rund Tausend Euro haben Täter bei einem Einbruch in ein Geschäft an der Trettachstraße in der Nacht zum Mittwoch erbeutet. Die unbekannten Täter hebelten die Eingangstür auf und stahlen aus dem Verkaufsraum sowie aus einem Büro Bargeld und Brillen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 89 90-35 00 an das Polizeirevier 5 Ostenstraße erbeten. Offensichtlich haben die Täter versucht, auch in benachbarte Unternehmensräume einzubrechen. Zudem suchten Einbrecher in der selben Nacht das Pfarrhaus in Rotenberg heim. Zeugen wollen zwischen 1 und 2 Uhr Geräusche gehört haben, die sie am Morgen dann den