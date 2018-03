Ein Krämermarkt voller Kindheitserinnerungen

UNTERTüRKHEIM: Im Frühjahr traditioneller und beliebter Treffpunkt für jung und alt

(erg) - Gestern fand vor der Wallmerkirche der traditionelle Frühjahrsmarkt statt. Während in der Wallmerstraße die Verkäufer an insgesamt zwölf Ständen ihre Produkte anboten, servierten in der Marktstube des Gemeindehauses die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter schwäbische Kost. Der Markt ist ein Treffpunkt für jung und alt, für Untertürkheimer und Gäste.