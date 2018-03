(mk) - Heute gegen 12.26 Uhr geht für Annika Bruhn der olympische Traum in Erfüllung: die Schülerin des Wirtemberg-Gymnasiums wird in der deutschen 4 x 200 Meter-Freistil-Staffel bei den Olympischen Spielen in London an den Start gehen. „Ermöglicht hat mir dies das Wirtemberg-Gymnasium, das mir anbot, die Kursstufe 1 als Gastschülerin zu wiederholen“, sagte die Olympionikin bei der Verabschiedung durch Rektor Martin Bizer. Ihr Ziel: Mit der Staffel ins Olympische Finale einziehen.

Das olympische Feuer hat Annika Bruhn längst gepackt. Kein Wunder, denn die Stimmung im olympischen Schwimmstadion steckt an. Bislang hat die 19-Jährige