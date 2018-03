Untertürkheim„Sie ist fleißig, immer da, wenn Hilfe gebraucht wird, zuverlässig und will doch nicht in der ersten Reihe stehen.“ So charakterisierte Untertürkheims Bezirksvorsteherin Dagmar Wenzel in ihrer Laudatio Karen Bauer. Beim Ehrenamtsempfang musste die Untertürkheimerin allerdings – ungewollt – im Mittelpunkt stehen. Für ihre unermüdliche Arbeit im Hintergrund vieler Bereiche erhielt sie im Sitzungssaal des Bezirksrathauses eine Ehrenmünze samt Urkunde der Landeshauptstadt verliehen. „Frau Bauer engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich in der evangelischen Gemeinde der Stadt- und Wallmerkirche“, berichtete Wenzel. Dabei beweist sie ihre