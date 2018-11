(ale) - Wegen des Dauerfrostes können die Arbeiten am Kreisverkehr am Dürrbachplatz nicht wie geplant in dieser Woche fortgesetzt werden. Deshalb muss die Ausfahrt aus der Heumadener Straße länger gesperrt werden als vorgesehen. Noch zirka zehn Wochen wird der Ortsverkehr in der Sackgasse enden.

Verzögerungen sind die Bauleiter für die Umgestaltung der Rohrackerstraße inzwischen gewöhnt. Bereits beim Rückbau der Hauptstraße war man mehrere Monate später als gedacht fertig. Nun zieht der kalte Winter der Umgestaltung des Dürrbachplatzes einen weiteren Strich durch die Rechnung. Aufgrund des Dauerfrostes ruhen laut Tiefbauamt in