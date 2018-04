ObertürkheimMartin Götz hat sich bereits bestens eingelebt: Am 1. Januar hat er die Leitung des Hauses am Weinberg übernommen. Die Bewohner und Besucher der Pflegeeinrichtung in der Augsburger Straße müssen jedoch nicht auf das bekannte Gesicht von Erwin Müller verzichten. Der bisherige Einrichtungsleiter steht seinem Nachfolger nicht nur während der Einarbeitungszeit zur Seite. „In den vergangen vier Jahrzehnten hat sich die Zahl der Einrichtungen, die das Wohlfahrtswerk in Baden-Württemberg führt, nahezu verdreifacht. Deswegen wurde jetzt begonnen, eine neue Struktur einzuführen“, erzählt Müller. Drei bis vier Einrichtungen werden von einem