Bei öffentlichen Auftritten oder beim Kopieren von Liedtexten müssen die Erzieherinnen in den Kindertagesstätten nun ganz genau aufpassen: Denn die Gema will nun auch bei städtischen und freien Einrichtungen abkassieren. Die Stadt Stuttgart sowie die Kirchen streben einen Rahmenvertrag an. Dieser ist bei den Schulen bereits vorhanden.

Wenn eines der Kinder in den städtischen oder öffentlichen Kindertagesstätten ein Lied ganz besonders gerne mag, darf es den Liedtext nicht mehr nach Hause mitnehmen. Was vor kurzem noch kein Problem war, ist nun nicht mehr möglich. Der Hintergrund: Vor