Mehr als 28 Millionen Weihnachtsbäume werden in diesem Jahr in der „guten Stube“ aufgestellt, alleine drei Millionen davon in Baden-Württemberg. Der Trend geht klar zum heimischen Baum, manche sogar mit einem Öko-Zertifikat. Allerdings müssen die Kunden dafür tiefer in die Tasche greifen. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald rechnet mit einer Preissteigerung von zehn Prozent.

Bei Gartenbaubetrieben und Gärtnereien hat der Verkauf von Weihnachtsbäumen bereits begonnen, offiziell startet die Saison in der Landeshauptstadt aber erst morgen. Auf 54 öffentlichen Plätzen werden die