Das beste Schlagzeugensemble Deutschlands

HEDELFINGEN: Quartett der Musikschule erringt ersten Platz im Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“

Deutschlands bestes Schlagzeugensemble in der Jahrgangsklasse 1994/95 probt in der Alten Schule Hedelfingen: Ali Naveed aus Rohracker, Maximilian Härtel aus Hedelfingen sowie die beiden Vaihinger Julian Thomas und Peter Theisen errangen beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ den ersten Preis und begeisterten zudem beim Preisträgerkonzert in der Philharmonie Essen die Zuschauer. „Ein Erfolg, auf dem wir aufbauen wollen“, sagt Gergely Nagy, Lehrer der Stuttgarter Musikschule.