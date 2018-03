UntertürkheimDie Anwohner des Untertürkheimer Ortskerns hatten es befürchtet, als sie Ende des Vorjahres den Abfallkalender 2018 in den Händen hielten. Jahrelang war die Graue Tonne montags abgeholt worden. Nun sah sich die Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) gezwungen, den Regelabfuhrtag zu ändern. Statt Montag werden die Restmüll-Tonnen seit 1. Januar freitags geleert – am Wochenmarkttag. Vor allem die Bewohner der Widdersteinstraße verstanden den Sinn der Umstellung nicht. Seit Jahren hatten sie ihre Mülltonne zwar oft bereits am Sonntagnachmittag auf den Gehweg gestellt, aber die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Stuttgart konnten die