HedelfingenBei einer Podiumsdiskussion im Hedelfinger Waldheim hat sich Steffen Bilger, der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) im Frühjahr über die Zukunft des Stuttgarter Hafens geäußert und auch Fragen zur Verkehrssituation in Stuttgart kurz beantwortet. In einem Interview mit unserer Zeitung konkretisierte er nun die Aussichten für den Ausbau der Neckarschleusen, betont die Wichtigkeit der Binnenschifffahrt für die Logistikbranche in den kommenden Jahren und geht auf die Verkehrssituation in den Oberen Neckarvororten ein.

Herr Bilger, kommen wir gleich zum Thema