HedelfingenTeilen sei das neue Besitzen, warb Ralf Maier-Geißer vom Referat Nachhaltige Mobilität in der Bezirksbeiratssitzung für das Bike-Sharing-Konzept der Stadtverwaltung. Die Landeshauptstadt will mehr Bürgerinnen und Bürger dazu animieren aufs Fahrrad umzusteigen. Dazu hat sie rund 80 weitere Kommunen in der Region mit ins Boot genommen. Am 1. Mai soll das Radausleihsystem „RegioRad“ starten. Betrieben wird es von der Bahntochter DB Connect. Es wird das bestehende Call-a-Bike-System mit den roten Rädern mit dem DB-Abzeichen in den Stadtbezirken ergänzen und mittelfristig ersetzen. Regionweit soll es dann nur noch ein Ausleih-System geben, was